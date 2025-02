Torneo di Rotterdam: Bellucci e Vavassori volano al secondo turno, Berrettini eliminato

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam, l'italiano Mattia Bellucci ha ottenuto una vittoria sorprendente contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2, con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-3.

Nel primo set, Bellucci ha mostrato un servizio precisootente, mettendo in difficoltà Medvedev e assicurandosi il parziale per 6-3. Il secondo set è stato più combattuto, con Medvedev che ha utilizzato efficacemente i palloneper contrastare l'italiano, riuscendo a prevalere al tie-break per 7-6(6). Nel set decisivo, l'equilibrio è durato fino al 3-3, ma Bellucci ha preso il controllo grazie a un rovescio incisivo e a co pidi da fondo campo, chiudendo il set 6-3 e assicurandosi la vittoria.

Un altro italiano, Andrea Vavassori, ha avanzato al secondo turno dopo che il canadese Felix Auger-Aliassime sritirato all'inizio del terzo set a causa di un infortunio muscolare. Il match era in parità, con Auger-Aliassime che aveva vinto il primo s 7-6(3) e Vavassorihaveva risposto aggiudicandosi il secondo 6-4.

Matteo Berrettini, invece, è stato eliminato dall'olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-6. In altri incontri, il francese Arthur ls ha superato il cnionale Constant Lestienne per 6-7(4), 6-2, 6-1, mentre il tedesco Daniel Altmaier ha battuto l'americano Aleandar Kovacevic connisultato di 1-6, 6-4, 6-3.

L'herese Fabian Marozsan ha avuto la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff, imponendosi per 6-3, 4-6, 7-6.

Questi risultati evidenziano l'alto livello di competizione presente nel torneo di Rotterdam, con diverse sorprese già nel primo turno.