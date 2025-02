La Città di San Severo sarà presente a “Olio Capitale Expo” di Trieste

SAN SEVERO(FG) - Il Comune di San Severo, dopo l’eccezionale positivo riscontro registrato alla BIT di Milano, attraverso la promozione delle tradizioni popolari dei Riti della Settimana e della Festa del Soccorso, nell’ottica della valorizzazione dei prodotti agricoli autoctoni e i suoi derivati come l’oliva di peranzana e l’olio extravergine di oliva, ha confermato la partecipazione alla rassegna “Olio Capitale Expo” che si terrà a Trieste dal 14 al 16 marzo 2025.

La manifestazione coinvolge un pubblico altamente selezionato di buyer, ristoratori, chef, esperti del settore e appassionati provenienti dall'Italia e dall'estero. Tante opportunità commerciali: Trieste e il Nord-Est d’Italia rappresentano un mercato ideale: una zona con alta domanda di olio evo di qualità e una produzione locale limitata, che lascia spazio alle eccellenze esterne.

“La presenza a questo importante appuntamento del settore, ricco di eventi, degustazioni guidate e laboratori – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo, l’Assessore all’Agricoltura Mario Marchese e l’Assessore al Marketing Territoriale Rosario Di Scioscio - è fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale che ritiene il Salone Internazionale di Trieste luogo ideale in cui in cui dare il giusto risalto all’oliva di peranzana e al nostro olio extravergine di oliva. Saremo presenti con lo stand dedicato del Comune di San Severo, in rappresentanza delle aziende del settore della città, con degustazioni di prodotti tipici strettamente legati all’oliva e all’olio. Sarà una tre giorni in cui valorizzare la nostra terra, le imprese cittadine e tessere rapporti di scambi culturali, commerciali e di opportunità di lavoro con imprenditori e città d’Italia e del mondo”.