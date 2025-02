Foggia, il parkinson si combatte col tennistavolo

FOGGIA - Combattere il Parkinson e l'invecchiamento su un tavolo da ping pong si può. Lo sa bene l'ASD Tennistavolo Foggia "Luigi Siani" del presidente Giuseppe Dutti che, grazie alla collaborazione con l’Associazione Parkinson Foggia guidata da Lorenzo Taggio, ha dato vita al progetto 'Lo sport come terapia di vita'.

La disciplina sportiva che comunemente è nota come ping pong, ma che in realtà a livello agonistico si chiama tennistavolo, è diventata una vera e propria terapia per chi soffre di questo morbo, ma anche per gli anziani, che si trasformano in campioni appena impugnano la racchetta ed è infine un opportunità gratuita per giovani con fragilità socioeconomica di praticare uno sport olimpionico.

L'associazione di Dutti ha avviato una collaborazione, nell'ambito di questi progetto finanziato dalla Regione Puglia, con professionisti del settore come fistoterapisti fisioterapisti, psicologi tecnici della federazione FITET ed altre associazioni come Impegno Donna, guidata da Franca Dente che si occupa principalmente di ascolto telefonico e consulenza sociale, psicologica, legale, pedagogica alle donne e alle persone in difficoltà.

Il tennistavolo potrebbe essere, dunque, una via di fuga per ritrovare una nuova vita e sta mostrando benefici concreti in chi lo pratica, visto che richiede una certa coordinazione mentre i ragazzi avranno l’opportunità di integrarsi nel settore giovanile dell’associazione e dimostrare tutte le loro potenzialità.

Gli incontri si tengono il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 al Dopolavoro Ferroviario di Foggia, in via Monte Sabotino 1.