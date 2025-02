La Procura di Taranto apre un'inchiesta sulla morte di una bambina di 3 anni

TARANTO - La Procura di Taranto ha avviato un'inchiesta in seguito al decesso di una bambina di circa tre anni, deceduta il 12 febbraio scorso all'ospedale Santissima Annunziata. La piccola si trovava ricoverata dal 27 gennaio a causa di un problema alle tonsille, e la sua morte ha suscitato numerose domande.

La notizia, riportata in anteprima dalla Gazzetta del Mezzogiorno, è stata confermata dall'ASL di Taranto. Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha già acquisito le cartelle cliniche della paziente e ora sta valutando se procedere con l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso.

Secondo quanto emerso, la bambina aveva manifestato un forte mal di gola ed era stata portata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Dopo il ricovero in pediatria, il suo stato di salute si sarebbe improvvisamente aggravato, culminando il 12 febbraio nell'arresto cardiaco che ne ha causato la morte.

L'inchiesta, avviata dal PM, dovrà accertare eventuali responsabilità mediche legate al trattamento ricevuto dalla bambina durante il suo ricovero. Nel frattempo, come da prassi, l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna e attende le determinazioni del pubblico ministero in merito all'eventuale autopsia e alle prossime fasi dell'inchiesta.