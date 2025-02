Sanremo 2025, la profezia di Pinuccio: "Quest’anno vince Olly, non so nemmeno chi è ma ho saputo che vince lui"

Una vera a propria profezia che, in studio, suscitò lo stupore dei presentatori. «Quando vince un cantante, bisogna sempre chiedersi chi c’è dietro… andate a vedere chi c’era dietro il vincitore dell’anno scorso, chi c’era dietro quello di due anni fa: cosa avevano in comune?», proseguì Pinuccio. «Il management», la risposta del conduttore in studio.

COLOGNO MONZESE - «Quest’anno vince Olly. Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui». Era il 7 febbraio quando l’inviato di Striscia la notizia Pinuccio, ospite in una trasmissione su Telebari (registrata il 5 febbraio), annunciò con una settimana di anticipo quello che sarebbe stato il vincitore del Festival di Sanremo.