La Via Jonica domenica 9 febbraio sbarca alla BIT di Milano

La Via Jonica, primo cammino accessibile e multiprodotto del Sud Italia, prende forma e viene presentato ufficialmente ad operatori turistici e stakeholder domenica 9 febbraio nella vetrina per eccellenza del mercato del viaggio in Italia, ovvero la Borsa Internazionale del Turismo di Milano.





L’appuntamento è domenica 9 febbraio alle ore 10:40 nella Saletta Conferenze dello Stand Puglia (Padiglione/hall 11 – Area Leisure Italia).





La Via Jonica – "Land for All" si è aggiudicato il finanziamento pubblico C.Os.T.A (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile – ndr): bando pubblico di Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, che ha individuato in tutto il territorio regionale sette beneficiari destinati a creare un’idea di vacanze in Puglia, senza barriere.





La Via Jonica del Cammino Materano, da Finibus Terrae a Matera, punta tutto sulla linea di costa e la docilità dell’entroterra: un cammino di 341 chilometri tra il blu del mare e il verde di vigneti, uliveti, zone umide, macchia mediterranea e gravine.





Il tratto oggetto dell’intervento è quello cerniera tra la Murgia e il Salento, da Ginosa, Laterza, Crispiano, il capoluogo di provincia Taranto, e poi Pulsano, Lizzano e Manduria per un totale di 207 chilometri resi accessibili grazie ad una fitta rete di accoglienza qualificata.





Alla conferenza stampa di presentazione nazionale del primo cammino accessibile del sud Italia saranno presenti Andrea Polimeno, presidente dell’ente capofila, l’associazione "Naturalmente a Sud", Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia, Gianni Azzaro, vice sindaco del Comune di Taranto, Lucia Palombella, sindaca di Lizzano, Gregorio Pecoraro, sindaco di Manduria, Pietro D’Alfonso, sindaco di Pulsano, Luca Lopomo, sindaco di Crispiano, Francesco Frigiola, sindaco del Comune di Laterza e Domenico Gigante, assessore al turismo del Comune di Ginosa.