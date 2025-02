L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino saluta il Luogotenente Pietro Sternativo

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Il Luogotenente Pietro Sternativo lascia il comando della stazione dei Carabinieri di San Michele Salentino per assumere lo stesso incarico a Latiano. Oggi ha incontrato il sindaco e l’amministrazione comunale per un saluto e un sentito ringraziamento dopo 11 anni di servizio dedicati alla comunità. Il sindaco ha ricordato il suo straordinario impegno sul territorio, sottolineando la sua vicinanza ai cittadini e la sua grande umanità. - Il Luogotenente Pietro Sternativo lascia il comando della stazione dei Carabinieri di San Michele Salentino per assumere lo stesso incarico a Latiano. Oggi ha incontrato il sindaco e l’amministrazione comunale per un saluto e un sentito ringraziamento dopo 11 anni di servizio dedicati alla comunità. Il sindaco ha ricordato il suo straordinario impegno sul territorio, sottolineando la sua vicinanza ai cittadini e la sua grande umanità.





"Nel Comandante Pietro Sternativo ho sempre trovato un punto di riferimento certo e discreto – ha sottolineato con commozione il primo cittadino, Giovanni Allegrini -. Da sindaco ho potuto apprezzare le sue doti professionali e la sua sensibilità, da cui è nata una profonda stima e una collaborazione sincera. Sempre in prima linea, ha lavorato per prevenire molti problemi. Nelle scuole, in parrocchia e per le strade, ha costruito un rapporto diretto con i cittadini, lasciando un segno indelebile nella nostra comunità".





Negli ultimi anni, San Michele Salentino è stato il comune con il minor numero di reati in tutta la provincia, un segno del forte senso civico della comunità e dell’efficace operato delle forze dell’ordine.





"Quando sono arrivato a San Michele – ha spiegato il Comandante Sternativo -, ho trovato un paese con diverse criticità. Ricordo che si effettuavano circa 30-40 sequestri di auto che circolavano senza assicurazione. Dopo un lungo lavoro di sensibilizzazione, molti problemi sono stati risolti. Ho sempre puntato a costruire un rapporto diretto con i cittadini: se loro non chiamavano il 112, ero io a cercare un modo per incontrarli e capire le loro preoccupazioni. A San Michele Salentino – conclude - ho vissuto un’esperienza intensa e non mi sono mai fermato".





In questi anni, i Carabinieri di San Michele Salentino hanno svolto un’importante attività di prevenzione e sensibilizzazione per le nuove generazioni. A lui vanno i ringraziamenti e gli auguri dell’intera comunità per il nuovo incarico.