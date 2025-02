Lecce, sgominata rete criminale: 9 arresti per traffico di droga e armi

LECCE - Un’operazione della Polizia di Stato di Lecce ha portato all’esecuzione di nove ordinanze di custodia cautelare (otto in carcere e una ai domiciliari) nei confronti di altrettanti soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di armi.

L’indagine: dal piccolo spacciatore alla rete criminale

L’inchiesta ha avuto origine dall’arresto di un piccolo spacciatore, evento che ha permesso agli investigatori di risalire a un’organizzazione strutturata e radicata nel territorio leccese. Nel corso delle indagini sono state sequestrate numerose armi, comprese armi da guerra ed esplosivi, oltre a ingenti quantità di stupefacenti, in particolare eroina.

Il panificio usato come base operativa

Le indagini hanno rivelato l’esistenza di una rete capillare ben organizzata, i cui vertici utilizzavano come base operativa e decisionale un panificio. In questo insospettabile luogo di ritrovo, venivano prese le decisioni più importanti per la gestione del traffico illecito.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata del territorio, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni di illegalità.