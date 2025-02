Lecce, torna il 'Premio Riconoscimento iQdB'

LECCE - Nuovo appuntamento per il Premio/Riconoscimento iQdB organizzato e promosso dall’Associazione Socioculturale di Promozione sociale Horah di Lecce in collaborazione con I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e con Over&Plus Servizi. L’evento è previsto per il 21 febbraio 2025 alle ore 18,30 presso il Museo Faggiano via Ascanio Grandi 56/58 di Lecce. - Nuovo appuntamento per il Premio/Riconoscimento iQdB organizzato e promosso dall’Associazione Socioculturale di Promozione sociale Horah di Lecce in collaborazione con I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e con Over&Plus Servizi. L’evento è previsto per il 21 febbraio 2025 alle ore 18,30 presso il Museo Faggiano via Ascanio Grandi 56/58 di Lecce.





Presentazione a cura di: Grazia Piscopo – Presidente Associazione HORAH e Stefano Donno (Editore de i Quaderni del Bardo Edizioni)





Intervengono: Maestra Rita Capparelli, Professore Luigi De Mitri, Professore Ludovico Valli. Per la sezione Poesia e Narrativa interverrà la scrittrice Anna Lena Polo.





Torna con l’Associazione Socioculturale di Promozione sociale Horah di Lecce, il Premio/ Riconoscimento iQdB (con il Patrocinio del Comune di Lecce e della Provincia di Lecce – Salento D’Amare) in collaborazione con I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e con la collaborazione anche di Over&Plus Servizi. Un’iniziativa che parte da Lecce ma guarda al di là della Puglia e dell’Italia e che prenderà vita il 21 febbraio 2025 alle ore 18,30 presso il Museo Faggiano di Lecce in via Ascanio Grandi 56/58. Presentazione a cura di: Grazia Piscopo – Presidente Associazione HORAH e Stefano Donno (Editore de I Quaderni del Bardo Edizioni). I partecipanti in questo nuovo appuntamento: Maestra Rita Capparelli, Professore Luigi De Mitri, Professore Ludovico Valli. Per la sezione Poesia e Narrativa interverrà la scrittrice Anna Lena Polo.





Ecco i partecipanti e le motivazioni per l’Assegnazione Riconoscimento Premio IQdB





Maestra Rita Capparelli - Artista della Voce





"Donna di Grande Coraggio e Determinazione Morale. Artista Acclamata nei migliori Teatri Europei. Il Soprano Rita Capparelli, di Eccelso Talento Naturale, ha saputo Coniugare con la Parola Spirituale del Suo canto, l’Intenso linguaggio dell’Anima con le Note di una Poesia Lirica Universale. 'Madama della Voce e Usignolo declamato' dalla Originale penna di Tito Schipa jr. Fondatrice per la sua Professionalità e Innato Talento del Gruppo Madrigalistico Salentino e Maestra per i Cantori del Vaticano e dell'Italia Tutta. Meravigliosamente Amante della Terra Salentina, ha Raggiunto con la Sua Arte ogni traguardo Lirico".





Professore Luigi De Mitri - Pittore dell’Anima





"Artista di Grande Ispirazione Sociale, Religiosa e Culturale, ha Puntato il Suo Poliedrico Interesse Artistico nella Visione Mistica su Tela dell’Arte Sacra. La Sua Pittura Profetica nell’Estasi della Luce Cromatica, ha saputo Esprimere una Intensa Emotività Artistica riconosciuta dal Mondo Intero. La Sensualità nella Qualità Scultoria è Espressione di un Grande Amore per la Storia e per il Mistero della Vita stessa. Docente e Scrittore, Fondatore della Scuola dello Sfumato, delle Geometrie Cosmiche e della Stroboscopia. Il Maestro Luigi De Mitri, ha incontrato nell’Emotività Fluida dei Suoi Colori la Grande Passione per la Propria Terra. Espressione di Vera Eccellenza Salentina".





Professore Ludovico Valli - Maestro Ricercatore e Studioso della Vita





"Il Maestro Ludovico Valli Uomo di studio e di Scienze, ha Saputo Esprimere con la Voce Corale dei Suoi Amati Discenti, la Meraviglia per il Mistero della Vita e lo Studio Infinito dell’Universo dell’Anima. Docente Ordinario e Straordinario, Ricercatore di Chimica e Fisica, dell’Università del Salento. Dinamica Direzione Didattica nello Studio delle Scienze Organiche e Inorganiche Applicate. Moderna e Profonda Espressione della Ricerca Cnr e Cnr-Nato, ha Collaborato con diverse Università e Istituti di Ricerca Nazionali e Internazionali. Scrittore e Autore di oltre duecento articoli su Riviste Scientifiche. Vincitore di oltre trenta Progetti per la Ricerca. Espressione di Vera Eccellenza Salentina".





Per la sezione Poesia e Narrativa interverrà la scrittrice Anna Lena Polo che con la sua scrittura ha reso universale un sentimento di umana solidarietà, di affetto universale che dona calore e sostanza agli spazi grigi dell’esistenza





Perché il Premio/ Riconoscimento iQdB - Torna dunque a Lecce il Premio/Riconoscimento iQdB voluto, realizzato e promosso dalla casa i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno in collaborazione con l’Associazione Horah di Lecce e Overeco Academy and Workshop di Paola Scialpi. Il riconoscimento vuole essere uno strumento senza scopo di lucro non solo per la valorizzazione del top di categoria negli ambiti dell’associazionismo, del volontariato, delle imprese, delle arti e dello spettacolo, ma un momento di dialogo e confronto tra il meglio del meglio che ogni settore della società offre ogni giorno con il proprio lavoro con la propria attività. Ma soprattutto riconoscere con il Premio iQdB quanti portano lustro al Salento nel Salento, ma anche fuori i confini regionali, nazionali e internazionali.





"L’obiettivo principale della nostra associazione – dichiara Grazia Piscopo Presidente dell’Associazione Horah – è la Conoscenza come fonte di sapere, e quindi tutte le nostre attività dai corsi di formazione sino agli incontri culturali hanno da sempre avuto questo principio ispiratore. Quando l’editore de I Quaderni del Bardo Edizioni ci ha proposta di collaborare non potevamo non sentirci in perfetta sintonia con questo progetto".





"Sono molto lieto di dare il via ad un Riconoscimento – dichiara l’editore Stefano Donno editore de I Quaderni del Bardo Edizioni – che sarà un punto di partenza fondamentale per far conoscere realtà incredibili (partendo dal piccolo artigiano per arrivare alla multinazionale) che con il loro lavoro hanno raggiunto notevoli traguardi puntando sulla qualità, sulle idee innovative, sul marketing strategico, sull’abnegazione verso il prossimo, sulla cultura e l’arte".





"Offrirò con piacere al Premio iQdb la mia consulenza – sottolinea Paola Scialpi curatrice di Overeco Academy and Workshop centro di ricerca sull’arte contemporanea – per tutte le candidature riguardanti il settore dell’arte e della critica d’arte mettendo al servizio l’esperienza accumulata in ambito didattico e professionale".





Le candidature aperte ad ogni settore imprenditoriale e della società civile salentino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, possono pervenire specificando il motivo della segnalazione (anche attraverso sitografia, rassegna stampa o invio di curricula) alla mail della casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni iquadernidelbardoed@libero.it





Lo staff della casa editrice in collaborazione con gli associati dell’Associazione Horah e Overeco Academy and Workshop centro di ricerca sull’arte contemporanea di Paola Scialpi, valuteranno le candidature e in relazione al numero delle segnalazioni per candidato verranno scelti i protagonisti per ogni appuntamento la cui data verrà comunicata tempestivamente.





Info link