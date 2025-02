Martignano, 'Libriamoci con Parco Palmieri': le Giornate di Lettura nelle scuole dal 19 al 21 febbraio 2025

MARTIGNANO (LE) - Anche per il 2025 la Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calimera, Caprarica e Martignano e il Comune di Martignano, nell'ambito delle iniziative di promozione della lettura della Biblioteca della Felicità – Community Library del Comune di Martignano, aderisce alla 11^ edizione di "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole", la campagna promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che si svolge dal 17 al 22 febbraio 2025, e che invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, portando i propri lettori volontari presso le sedi scolastiche. - Anche per il 2025 la Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calimera, Caprarica e Martignano e il Comune di Martignano, nell'ambito delle iniziative di promozione della lettura della Biblioteca della Felicità – Community Library del Comune di Martignano, aderisce alla 11^ edizione di "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole", la campagna promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che si svolge dal 17 al 22 febbraio 2025, e che invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, portando i propri lettori volontari presso le sedi scolastiche.





Dal 19 al 21 febbraio 2025, per tre giorni, le iniziative di promozione della lettura coinvolgeranno tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado di Martignano.





Il tema scelto da Libriamoci nel 2025 è "Intelleg(g)o", concetto che intende sviluppare il valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali. Al tema si affiancano inoltre i tre filoni tematici collegati, ciascuno pensato per ospitare diversi generi, stili e tipi di libri e lettura: Intelleg(g)o… dunque sono, dedicato alla scoperta di sé e al rapporto con il prossimo, alla riflessione e alla condivisione; Intelleg(g)o… dunque sento, in cui la lettura diventa momento di creazione, arte e sperimentazione e Intelleg(g)o… dunque faccio, che guarda alla cittadinanza attiva e cooperativa, alla conoscenza e tutela dell’ambiente e all’attivismo, digitale e reale.





I lettori volontari di Parco Palmieri leggeranno insieme agli alunni i testi selezionati tra quelli suggeriti in ambito nazionale (Io sono foglia, Il mondo a testa in giù; Le caramelle magiche; Ti voglio bene, Blu; Io, persona; Apri, guarda, pensa; Il riflesso di Harriet; Viaggia verso: poesie nelle tasche dei jeans; Meravigliosi vicini; La Costituzione spiegata ai bambini; Penso, parlo, posto; Breve guida alla comunicazione non ostile), alcuni dei quali già presenti in catalogo ed altri appositamente acquisiti dalla Biblioteca della Felicità di Martignano con il prestito intersistemico o con apposito acquisto.





Mercoledì 19, Giovedì 20, Venerdì 21 febbraio 2025

