Libri: Angelo Nobile cura un “Dizionario di Letteratura Giovanile“

Il saggio coordinato da Angelo Nobile, docente di Letteratura per l’Infanzia presso l’Università di Parma, si segnala per diversi motivi nel panorama letterario del settore: generi, temi, percorsi e sviluppi della letteratura per bambini e ragazzi sono esposti in un ideale ordine alfabetico sviluppato in 84 lemmi, da “Albi illustrati” a “Videogiochi”, esposti da 74 esperti, accademici e cultori della materia.Altro elemento originale è la scelta di esporre argomenti e non biografie critiche di autori, scrittori ed illustratori, poiché ampiamente trattati in numerose pubblicazioni; lo scopo è quello di rivolgere l’attenzione dei lettori sui nuclei tematici fondanti la letteratura rivolta ai più giovani e che ne evidenziano la specificità artistica e gli intenti ispiratori. Al termine di ogni voce è riportata una breve bibliografia, onde offrire ulteriori ampliamenti e approfondimenti ai lettori maggiormente interessati; la pubblicazione, infatti, intende rivolgersi ad insegnanti, studenti universitari, bibliotecari, librai e cultori della materia (senza, per questo, volere escludere autori, genitori ed educatori impegnati nella promozione della lettura).La sistemazione del testo su pagine a doppia colonna contribuisce a rendere scorrevole la lettura, mentre l’indice, disponendo alfabeticamente gli argomenti trattati, ne facilita la consultazione. Infine, pur essendo prioritaria la diffusione accademica, il linguaggio rifugge dall’utilizzare espressioni eccessivamente tecniche e specialistiche, pur mantenendo il carattere scientifico proprio della critica letteraria.La ricchezza di temi e la loro esposizione in modo sintetico ma non superficiale, fanno sì che l’opera offra al lettore un approccio editoriale utile non solo ad un destinatario specifico ma anche in grado di soddisfare studi, curiosità, interessi e gusti personali di chiunque rivolga particolare attenzione ai libri per bambini e ragazzi: da Bambini terribili a Silent book, passando per Fiaba e Illustrazione (e numerosissimi altri lemmi) è possibile percorrere in modo ampio gli aspetti principali che rendono il panorama della letteratura giovanile ricco di quel fascino che non muta nel tempo.