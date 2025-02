Marzo: mese cruciale per il Bari

Ssc Bari fb





Pur legate dal gemellaggio fra le rispettive tifoserie, Bari e Sampdoria si affronteranno per obiettivi diametralmente opposti: i biancorossi per confermare la presenza nella zona playoff e i blucerchiati per risalire posizioni di classifica distanti dalla zona playout. Battendo la Sampdoria, il Bari alzerebbe il tasso della propria competitività in vista della successiva trasferta di Reggio Emilia, dove affronterà il Sassuolo nell'incontro che si disputerà al Mapei Stadium alle ore 15 di domenica 9 marzo. Vincendo o pareggiando in casa dell'attuale capolista del campionato, ormai lanciato verso la promozione diretta in Serie A, il Bari guadagnerebbe una maggiore autostima in vista della volata playoff.





Ma, per arrivarci, il Bari dovrà fare risultato con Salernitana e Carrarese. La compagine amaranto, unita al Bari come per la Sampdoria dal gemellaggio della sua tifoseria con quella biancorossa, arriverà al San Nicola sabato 15 marzo alle 19:30 con l'obiettivo di recuperare i 3 punti persi all'Arechi nella gara di andata, giocata il 10 novembre 2024. Un precedente con cui il Bari dovrà fare i conti, al fine di poter prevalere nuovamente sui campani e di affrontare la Carrarese alla ripresa del campionato dopo gli impegni delle Nazionali.





Vincere a Carrara, nella gara in programma alle ore 15 di domenica 30 marzo, non sarà facile al cospetto di un avversario che dopo un stentato avvio di campionato è attualmente undicesimo in classifica e a -6 dai biancorossi. Di questo distacco piuttosto risicato, il Bari dovrà tenerne conto per superare a punteggio pieno un marzo insidioso e cruciale, che dovrà indicare l'obiettivo reale della squadra biancorossa nella parte finale di questo campionato.

Dopo il febbraio corto e, meno amaro del previsto, perchè segnato da una sconfitta, da due vittorie e da un pareggio, per il Bari si prevede un marzo altrettanto impegnativo nel corso del quale affronterà compagini di rango dell'attuale torneo cadetto. La prima di esse, in ordine cronologico, sarà la Sampdoria, che arriverà al San Nicola per affrontare i biancorossi nella gara in programma alle ore 17:15 di domenica 2 marzo, e valida per la 28esima giornata della Serie B 2024-2025.