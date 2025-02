Ryanair annuncia l'operativo estivo 2025 per la Puglia e chiede l'abolizione dell'addizionale municipale

BARI - Ryanair, la compagnia aerea leader in Europa e in Italia, ha svelato oggi, giovedì 27 febbraio, il suo operativo estivo 2025 per gli aeroporti della Puglia, ovvero Bari e Brindisi. La compagnia continua a garantire una connettività senza pari a tariffe basse per residenti e visitatori, offrendo una vasta gamma di destinazioni soleggiate e opportunità di esplorazione a prezzi competitivi.

L’operativo estivo 2025 prevede:

5 aeromobili (3 a Bari e 2 a Brindisi) con un investimento di 500 milioni di dollari.

(3 a Bari e 2 a Brindisi) con un investimento di 500 milioni di dollari. 82 rotte in totale (59 a Bari e 23 a Brindisi).

(59 a Bari e 23 a Brindisi). Previsione di trasportare 6,6 milioni di passeggeri all'anno .

. Supporto a oltre 5.100 posti di lavoro nella regione.

Tuttavia, Ryanair ha espresso la propria preoccupazione riguardo all'impatto dell’addizionale municipale, che sta limitando la crescita del turismo e del traffico aereo in Puglia. Secondo la compagnia, questa tassa non porta benefici alla regione e ha effetti negativi sull’occupazione e sull'accesso a tariffe basse. Ryanair ha sottolineato come altre regioni italiane, come Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia, che hanno abolito questa tassa, stiano vivendo un aumento significativo del traffico e del turismo.

Il sindaco di Brindisi ha già dimostrato visione nel fermare un aumento dell’addizionale municipale nel 2023, una decisione che ha salvaguardato la connettività locale e i posti di lavoro. Ora, Ryanair fa appello alla Regione Puglia e al Governo Italiano affinché aboliscano completamente questa tassa per stimolare una maggiore crescita nel settore aereo e turistico.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare il nostro operativo estivo 2025 per la Puglia, supportando oltre 5.100 posti di lavoro e trasportando 6,6 milioni di passeggeri all'anno. Se il Governo italiano decidesse di abolire l'addizionale municipale, Ryanair potrebbe investire 4 miliardi di dollari, aggiungere 40 nuovi aeromobili e incrementare il traffico fino a 80 milioni di passeggeri all'anno."

Per festeggiare l'estate 2025, Ryanair ha lanciato una promozione valida per 3 giorni, con tariffe a partire da soli €21,99 per viaggiare fino alla fine di giugno, prenotabili su ryanair.com (soggette a disponibilità).

Con questa iniziativa, Ryanair si propone di rendere la Puglia una meta ancora più attrattiva, garantendo ai passeggeri e ai residenti l'accesso a tariffe competitive e una connettività migliore durante tutto l'anno.