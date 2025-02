Gli organizzatori fanno sapere che seguiranno aggiornamenti sulla possibilità di recuperare la manifestazione nei prossimi giorni. Si invita la cittadinanza a restare in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il tradizionale rito della, previsto per questa sera, è stato ufficialmente annullato. L'evento, uno dei momenti più suggestivi del, non potrà svolgersi come da programma per garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori.