Allerta meteo: in arrivo forti piogge e temporali sulla Puglia

BARI - A partire dalle prime ore di domani, lunedì 3 febbraio 2025, e per le successive 12-18 ore, è previsto il persistere di condizioni meteorologiche avverse su diverse regioni del Centro-Sud Italia. In particolare, la Protezione Civile segnala precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia – con particolare attenzione ai settori settentrionali – in estensione progressiva ad Abruzzo e Molise.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, intensa attività elettrica e forti raffiche di vento, rendendo possibili disagi e criticità idrogeologiche. Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, evitando spostamenti non necessari e adottando misure di precauzione in caso di temporali e forti venti.

Le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni fornite dalla Protezione Civile per affrontare al meglio l’ondata di maltempo in arrivo.