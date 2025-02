Manduria, continue violazioni alle misura di polizia: due arresti

Gli accertamenti dei poliziotti del locale Commissariato hanno evidenziato la presunta costante inosservanza alle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. Il 23enne più volte è stato sorpreso nelle ore notturne al di fuori della sua abitazione e così avrebbe costantemente disatteso l’obbligo di presentazione presso il Commissariato lontano dagli orari indicati. Pertanto l’Autorità Giudiziaria, alla luce delle continue violazioni, ha disposto, con effetto immediato, l’aggravamento della misura precedentemente irrogata, sostituendola con gli arresti domiciliari. Lo stesso personale del Commissariato ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della pena, arrestando un pregiudicato del posto di 37 anni.





Il 37enne già conosciuto alle Forze dell’Ordine nei giorni scorsi sarebbe stato denunciato in stato di libertà perché sorpreso alla guida di un’auto senza patente revocata nel lontano 2010 per mancanza di requisiti morali, violando in tal modo le prescrizioni imposte dalla misura di polizia dell’affidamento in prova. A seguito delle disposizioni emesse dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato rintracciato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Taranto.

MANDURIA - La Polizia di Stato ha notificato l’aggravamento della misura di polizia ad un giovane di 23 anni residente a Manduria, perché ritenuto presunto responsabile di continue violazioni alle prescrizioni imposte dall’obbligo di dimora. Il giovane, arrestato in flagranza nel settembre scorso perché sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti nella villa comunale di Manduria, venne rimesso in libertà e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di resistenza con permanenza in casa dalle ore 20.00 alle ore 06.00 di ogni giorno con obbligo di presentazione alla P.G. con cadenza giornaliera ad un orario predefinito.