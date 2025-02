Maresciallo dei Carabinieri salva donna scomparsa da ospedale psichiatrico a Modugno

BARI - Un'operazione di grande umanità è stata condotta da un maresciallo dei Carabinieri che, grazie a una lunga e delicata conversazione telefonica, è riuscito a localizzare e salvare una donna scomparsa dal reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo di Bari. I fatti risalgono alla fine di gennaio, quando il marito della donna, preoccupato per la sua scomparsa, ha denunciato l'allontanamento del coniuge dalla struttura sanitaria.

La donna era in cura per gravi problemi psichiatrici

La donna, ricoverata a causa di gravi problematiche psichiatriche e a seguito di un tentativo di suicidio con l’assunzione di un mix di farmaci, aveva deciso di allontanarsi dal reparto. Dopo essersi accorto della sua fuga, il marito ha provato a mettersi in contatto con lei, ma il telefono della donna era spento. Temendo per la sua incolumità, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri per chiedere aiuto.

L'intervento del maresciallo e la conversazione telefonica

Grazie alla collaborazione della figlia 13enne della donna, che ha fornito il proprio telefono, il maresciallo ha messo in atto un astuto escamotage per entrare in contatto con la donna scomparsa. Dopo averla convinta a parlare, la donna ha finalmente iniziato a confidare il suo malessere. Nel corso di una lunga conversazione telefonica, il maresciallo è riuscito a guadagnare la sua fiducia e, dopo diversi minuti, a persuaderla a cedere il telefono a un passante. Questo ha permesso di localizzare la donna, che si trovava nei pressi di un ristorante a Modugno.

Il soccorso e il ritorno in ospedale

Una pattuglia dei Carabinieri, che non aveva mai interrotto il contatto telefonico con la donna, è arrivata tempestivamente sul posto. La donna, in evidente stato confusionale, è stata soccorsa e riaccompagnata in ospedale. Grazie all'intervento del maresciallo, la donna è stata convinta a farsi seguire dai sanitari per ricevere l’assistenza necessaria.

Il gesto del maresciallo dimostra come, oltre al coraggio e alla professionalità, l’empatia e la determinazione siano fondamentali nelle operazioni di salvataggio. Un salvataggio che ha evitato il peggio e che ha permesso a una persona fragile di ricevere il sostegno necessario in un momento di grande difficoltà.