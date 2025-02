San Valentino a Torre Alemanna: un laboratorio per realizzare i Valentines

CERIGNOLA - Torna il San Valentino nella magica e suggestiva cornice di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola). Torna promuovendo un pomeriggio ricco di emozioni, tra letture e laboratorio, in cui i più piccoli potranno esprimere il loro amore attraverso la realizzazione dei “Valentines” da donare alle persone più care. L’appuntamento con “San Valentino alla Torre” è in programma venerdì 14 febbraio 2025, a partire dalle ore 17.00, con un evento dedicato ai bambini e alle bambine dai 5 ai 12 anni, che al termine delle attività potranno degustare una gustosa merenda. I genitori potranno nell’attesa rilassarsi nella sala lettura dove saranno messi a disposizione libri con testi a tema.La festa dedicata all’amore e agli innamorati diventa, quindi, un’occasione per viaggiare indietro nel tempo, per entrare e uscire lungo i misteriosi corridoi dell’unica masseria fortificata appartenuta all’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente in tutto il Mediterraneo. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo, dove è possibile visitare i reperti conservati, conoscere la bellezza dei graffiti nelle varie stanze, visitare il coro dell'antica chiesa, ed esplorare la Torre da cui è possibile gustare un bellissimo paesaggio. A promuovere l’iniziativa è la cooperativa sociale Frequenze, che gestisce il sito di proprietà del Comune di Cerignola.Per info e contatti: torrealemanna@reteoltre.it – 333.5444997