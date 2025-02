Massimo Dapporto e Fabio Troiano al Teatro Rossini di Gioia del Colle con "Pirandello Pulp"

BARI - La Stagione Teatrale 2024/2025 ideata dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture prosegue con un evento teatrale di grande spessore. Venerdì 7 febbraio, alle ore 21:00, andrà in scena “Pirandello Pulp”, spettacolo scritto da Edoardo Erba, interpretato da Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix.

Siamo in prova, sul palco dove deve andare in scena Il Giuoco delle Parti di Pirandello. Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspetta un tecnico esperto per il montaggio delle luci, ma si presenta Carmine, che ignora tutto dell’opera e, per di più, soffre di vertigini. Maurizio, esasperato, è costretto a spiegargli il testo scena per scena. Carmine, pur di non salire sulla scala per puntare le luci, comincia a discutere ogni dettaglio della regia. Le sue idee, per quanto stravaganti e provocatorie, si rivelano inaspettatamente innovative. Il confronto tra i due porta a un sorprendente stravolgimento, dove la commedia pirandelliana viene reinterpretata in chiave pulp e i ruoli si ribaltano: Maurizio sale e scende dalla scala, mentre Carmine assume il controllo creativo dello spettacolo. Questo semplice gioco teatrale si trasforma ben presto in qualcosa di più profondo: rivelazioni inquietanti scuotono gli equilibri tra i personaggi, e la commedia scivola verso un finale inaspettato. Edoardo Erba, con un linguaggio attuale e dissacrante, propone una versione moderna e provocatoria de Il giuoco delle parti di Pirandello, trasformando un grande classico in un'opera dalla sensibilità contemporanea, capace di innescare una potente riflessione sulle maschere che tutti indossiamo nella vita.

Inoltre, alle ore 18:45 nel foyer del Teatro Rossini, Massimo Dapporto sarà protagonista di un incontro esclusivo condotto da Giovanna Viterbo. Un'occasione imperdibile per scoprire aneddoti, riflessioni e curiosità sullo spettacolo e sulla carriera dell’attore. Sarà presente anche il consigliere delegato alla Cultura, Lucio Romano, per un saluto alla cittadinanza.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Comunale Rossini nei seguenti orari:

-Lunedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00;

-Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00;

-La sera dello spettacolo, a partire dalle ore 18:30.

È possibile acquistare i biglietti anche presso i punti vendita Vivaticket o online, sul circuito Vivaticket, all’indirizzo: https://www.vivaticket.com/it/ticket/pirandello-pulp/254706