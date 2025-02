Maxi operazione antidroga a Lecce: arrestate 9 persone

LECCE - Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Lecce ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, di cui 8 condotte in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di droga, alla detenzione di armi e materiale esplosivo.

L’operazione ha coinvolto 60 agenti e ha riguardato anche esponenti della criminalità organizzata affiliati alla Sacra Corona Unita, radicata a Lecce ma attiva anche in altre aree della provincia.

Le indagini, avviate dall’arresto di un piccolo spacciatore, hanno rivelato l'esistenza di un'organizzazione strutturata, con una precisa divisione dei ruoli e l'uso di telefoni criptati. Il gruppo aveva la propria base operativa in un panificio del centro, dove venivano prese decisioni cruciali.

Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati oltre 60 kg di droga e, in un precedente arresto nel 2021, un deposito contenente 54 kg di eroina, armi automatiche e da guerra (tra cui un AK-47 Kalashnikov), materiale esplosivo e pistole.

Le misure cautelari sono state emesse dal GIP di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e rappresentano un passo importante nel contrasto alla criminalità organizzata locale. È doveroso ricordare che, fino a sentenza definitiva, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti.