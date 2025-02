Sudestival 2024: cinema, masterclass e incontri con gli autori a Monopoli

Giovedì 20 febbraio – Cinema Red Carpet, ore 19:30

Anteprima del documentario Come se non ci fosse un domani di Riccardo Cremona e Matteo Keffer, dedicato al Movimento Ultima Generazione, che utilizza la disobbedienza civile nonviolenta per sensibilizzare sull’emergenza climatica. Saranno presenti in sala i due registi per un talk con il pubblico.