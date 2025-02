Messaggio del Papa a Sanremo: 'La musica strumento di pace'

SANREMO - "La musica è bellezza, è strumento di pace, è una lingua che tutti i popoli parlano per raggiungere il cuore di tutti, può aiutare la convivenza degli uomini". Con queste parole, Papa Francesco ha inviato un videomessaggio al Festival di Sanremo, sottolineando il potere della musica come veicolo di unione e armonia.

Il pubblico dell’Ariston ha accolto il messaggio con una standing ovation. Subito dopo, Carlo Conti ha introdotto l’esibizione di Noa e Mira Awad, che hanno emozionato il pubblico sulle note di 'Imagine' di John Lennon.

Noa e Mira: 'Torneremo a festeggiare un vero accordo di pace'

Grande emozione al Festival per l’esibizione di Noa e Mira Awad, rispettivamente israeliana e palestinese, che hanno interpretato 'Imagine' in un toccante duetto. Dopo la standing ovation, le due artiste hanno espresso un messaggio di speranza: "Noi artisti non abbiamo il compito di descrivere la realtà ma di immaginare quello che vogliamo creare. Vogliamo che l'intera famiglia umana viva in sicurezza, immaginiamo prosperità e riconciliazione e che fra un anno torneremo a festeggiare un vero accordo di pace".

Willie Peyote, nel coro lo stand-up comedian Luca Ravenna

Momento di sorpresa durante l’esibizione di Willie Peyote. Tra i coristi dell’orchestra si è infiltrato il noto stand-up comedian Luca Ravenna, amico del cantante, per una breve apparizione comica. Un attimo di leggerezza che ha strappato un sorriso al pubblico e reso ancora più originale la performance di 'Grazie ma no grazie'.

Ciclone Jovanotti con i tamburi, Sanremo come Bollywood

Sanremo si trasforma in una festa globale grazie a Jovanotti. Il cantautore, sulle note di 'L'ombelico del mondo', porta un’esplosione di energia con tamburi sparsi per le strade, dal porto al forte Santa Tecla, fino ai balconi delle abitazioni. Entrando in teatro con dieci ballerini di Bollywood, infiamma la platea con un medley dei suoi successi, tra cui 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang', 'I love you baby', 'Fuori onda' e 'A te'.

Gianmarco Tamberi: 'Ci vediamo a Los Angeles 2028'

Ospite speciale sul palco dell’Ariston, Gianmarco Tamberi smentisce le voci di un possibile ritiro e annuncia la sua partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. "Dopo Parigi, sono stati mesi molto duri, ma la volontà di riprovarci ha fatto la differenza. Ci vediamo a Los Angeles 2028", ha dichiarato il campione olimpico di salto in alto, accanto a Jovanotti e Carlo Conti.

Carlo Conti porta un fiore alla moglie seduta in prima fila

Momento romantico e familiare per Carlo Conti, che, su richiesta del figlio Matteo, ha portato un fiore alla moglie Francesca Vaccaro, ex costumista Rai, seduta in prima fila e finalmente inquadrata dalle telecamere.

Raf celebra 41 anni di 'Self Control' sul palco di Piazza Colombo

Dopo l’energia di Jovanotti, un altro momento speciale con Raf, ospite a Piazza Colombo per celebrare i 41 anni del suo grande successo 'Self Control'. Carlo Conti lascia l’Ariston per unirsi a lui e ballare insieme al pubblico in un’atmosfera di festa.

Gerry Scotti scherza con Antonella Clerici su 'The Voice Senior'

Gerry Scotti porta un tocco di ironia al Festival scherzando con Antonella Clerici: "Non mi hai fatto andare via neanche su 'The Voice Senior'. So già chi vince!". Un momento di leggerezza che sottolinea l’affiatamento tra i due conduttori.