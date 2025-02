Sanremo 2025, emozioni e riflessioni: la sala stampa svela il lato più intimo degli artisti

Infine, Vale LP e Lil Jolie hanno parlato dell'importanza delle diversità, come quella che le contraddistingue, nella costruzione di legami solidi, affermando di essere una per l’altra il simbolo d’amore.



Questa giornata ha messo in luce l'oltre della musica, quelle esperienze umane che la accompagnano.

- La giornata in sala stampa a poche ore dalla prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo ha offerto spunti interessanti e momenti di riflessione sulla vita degli artisti.Dopo il trio composto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio che ha anticipato nella mattinata l'atmosfera del pre festival, negli appuntamenti pomeridiani é emerso un focus sullo stile personale, con domande che hanno messo in luce le emozioni e le esperienze degli interpreti.Pochi i riferimenti propriamente artistici, come quello ad esempio di Francesco Gabbani che ha spiegato la scelta di Francesco Tricarico per reinterpretare il suo brano "Io sono Francesco", rivelando una connessione artistica profonda. Un cenno sul nuovo album di Gabbani, in uscita il 21 febbraio, protagonista di un tour che toccherà dieci palazzetti oltre ad una tappa all'Arena di Verona, un evento atteso da molti fan.Spazio anche ad Alessandro Cattelan, scelto come presentatore del Dopofestival, che ha espresso la sua voglia di vivere ogni momento di questa esperienza appieno affinché rimanga impresso nel futuro.Elodie alla domanda della stampa sul ruolo che gioca la solitudine nel suo essere artista, ha confessato apertamente di averne paura, pur riconoscendo l'importanza di questo sentimento come momento di introspezione. Ha sottolineato il suo bisogno continuo di connessione con gli altri.Maria Tomba, che per la prima volta valca le soglie dell’Ariston come nuova proposta in gara, ha affermato la sua attuale ricerca sulla definizione dell’amore, citando il filosofo Umberto Galimberti che spiega l’amore come tutto ciò che esclude l’ego; un concetto dunque ancora da esplorare.