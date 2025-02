Misteriosa scomparsa a Bari: Aurelia Hristea e il figlio irreperibili dal 9 febbraio

BARI - Dal 9 febbraio non si hanno più notizie di Aurelia Hristea, 51enne di origine rumena residente a Bari. La donna è scomparsa insieme al figlio Eduard Ionut, di 22 anni, e al loro barboncino nero, facendo perdere ogni traccia.

L'ex marito, residente in Romania, ha denunciato la sua scomparsa il 19 febbraio. Aurelia lavorava in una pasticceria a Bari ed è sparita all'improvviso, lasciando a casa le chiavi e alcuni effetti personali, come confermato da alcune sue amiche.

A destare ulteriore preoccupazione, il fatto che ad una delle sue amiche avrebbe confidato l'intenzione di farla finita. La situazione ha generato grande apprensione tra i suoi cari, che temono possa essere accaduto qualcosa di grave. La famiglia della donna ha dichiarato di non avere più sue notizie e ha lanciato un appello per ritrovarla al più presto.