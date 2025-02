“Mola e una notte” – Il lirismo virtuoso del pianista Roberto Corlianò

MOLA DI BARI – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica e dell’opera italiana: mercoledì 5 febbraio alle ore 20:00, il Teatro N. Van Westerhout di Mola di Bari ospiterà un emozionante concerto del pianista Roberto Corlianò.

Protagonista assoluto della serata, Corlianò incanterà il pubblico con la sua straordinaria abilità nel trascrivere e interpretare le più belle arie d'opera italiane. Dalla Traviata di Giuseppe Verdi ad Andrea Chénier di Umberto Giordano, il maestro offrirà uno spettacolo unico e avvincente, portando l'opera in una veste inedita attraverso il lirismo del pianoforte con il progetto “NOPERA”.

Grazie alla sua sensibilità artistica e al virtuosismo tecnico, Roberto Corlianò si è affermato come uno dei più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale. Ha tenuto recital e concerti con orchestra in prestigiosi teatri italiani ed esteri, tra cui Sala Verdi (Milano), Auditorium RAI (Torino), Teatro Grande (Brescia), Teatro Ponchielli (Cremona), Teatro Municipale (Piacenza), Teatro Argentina (Roma), Teatro Brancaccio (Roma), Teatro Giordano (Foggia), Teatro Valli (Reggio Emilia), Teatro Filarmonico (Verona), Hofburg e Bösendorfer Saal (Vienna), Salle Maisonneuve (Montréal), Steinway Hall e Alice Tully Hall (New York), Smetana Hall (Praga), Salle Cortot (Parigi), Sunport Hall (Takamatsu, Giappone) e Teatro Hermitage (San Pietroburgo).

La sua capacità di unire tradizione e innovazione promette di regalare al pubblico una serata di grande emozione e bellezza.

L’evento è organizzato dall’Associazione Labs, sede di Mola, ed è inserito nel CUE del Comune di Mola di Bari. L'appuntamento è quindi fissato per mercoledì 5 febbraio alle ore 20:00 al Teatro N. Van Westerhout di Mola di Bari.

Per informazioni e prenotazioni:

📧 Email: labsmolfetta@gmail.com

📞 Telefono: 347 2902531 - 349 5903303

Non mancate a questa serata di pura magia musicale!