Tricase: la Pupazza in mostra per i suoi "40 anni fosforescenti"

Una splendida quarantenne, ancora con la bomboletta in mano più matura e consapevole ma sempre con l'incanto di una bambina che ci ammalia con opere dalla vivida fantasia e dallo stile riconoscibile, unico al mondo. Come racconta Elena Vukosavljevic: “La Pupazza vede il mondo attraverso una lente personalissima che trasforma il visibile e lo interpreta come un universo colorato dove tutto si evolve, tutto si trasforma, tutto si muove; un'arte funny all'apparenza, ma che – nello stesso momento - nasce da un percorso interiore dell'artista fatto di accettazione della propria diversità, non privo di attimi tormentati. La sua creatività è urgente, esplode su qualsiasi supporto come se fosse un gesto necessario alla sua stessa sopravvivenza. Dipingere è per la Pupazza essenziale, come respirare”.Dopo lo straordinario successo dell'esposizione itinerante Molto Sugo che ha attraversato l'Italia da Lecce a Milano e la consacrazione a Roma da WeGil insieme a Banksy e Warhol, La Pupazza torna a casa nella sua Tricase.Un grande evento quello in programma il 6 febbraio per un'artista importante che ha già lasciato un'impronta evidente nel panorama dell'arte moderna contemporanea. Per l'occasione sarà presentato un magazine che raccoglie le testimonianze di critici d'arte, amici e familiari; non mancherà lo shop con t-shirt, gadget, stampe e molti altri prodotti brandizzati; in esclusiva si potrà leggere "Buio fosforescente", ultima raccolta di poesie con la prefazione del padre, Alfredo De Giuseppe, figura centrale nell'universo dell'artista. L’evento si realizza grazie alla partecipazione di SANTERO 958.