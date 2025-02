Molfetta: allo Skatafashow serata all’insegna dei successi di Ligabue con i 'Sopravvissuti e Sopravviventi'

MOLFETTA - La programmazione di eventi allo Skatafashow di Molfetta non delude neanche gli innamorati proponendo un concerto per la serata di San Valentino. Venerdì 14 febbraio, alle ore 22, lo spazio gestito da Cesko Arcuti, leader degli Apres La Classe, in Piazza Municipio, ospiterà una delle tribute band più amate d’Italia: i Sopravvissuti e Sopravviventi, eccezionalmente in duo, con Liga Experience. Così, Francesco Pasculli e Francesco Ruggiero, voce e chitarra della band, che ha fatto la storia dei tributi a Ligabue, regalerà al pubblico una serata all’insegna della buona musica e delle emozioni indimenticabili.Il gruppo di musicisti, composto, nella formazione originale, da Francesco Pasculli (voce), Francesco Ruggiero (chitarra), Marco Cotugno (chitarra), Orazio Galletta (basso) e Gianluca Fallacara (batteria), ha conquistato il secondo posto nella classifica generale di Tali e Quali 2023 su Rai 1, vincendo anche il titolo di miglior performance vocale. La band è l'unica tribute band a vantare la produzione artistica di Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue, e a essere stata premiata come la “miglior coverband di Ligabue in Italia” dal Corriere di Reggio, con la produzione di un album di cover intitolato “Tributo a Liga”.Il 2023 è stato un anno memorabile per i Sopravvissuti e Sopravviventi, che hanno celebrato il loro 20° anniversario con un tour mozzafiato e che nel 2024 raggiungeranno un nuovo traguardo: due date negli Stati Uniti, a New York e Washington, ad aprile. Durante l’estate 2023, la band ha incontrato Luciano Ligabue a Correggio, su invito esclusivo della madre del cantante, Rina, che li ha definiti la migliore tribute band d’Italia. Anche Luciano, ospite di Radio DeeJay, ha parlato dell’incontro con affetto, ammettendo scherzosamente quanto sua madre tifi per la band, riconoscendo il loro talento e la loro passione.Liga Experience non è solo un semplice tributo all’artista, ma un vero e proprio spettacolo che rivive le emozioni, i suoni e i colori dei concerti del noto artista, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e autentica.La serata del 14 febbraio si inserisce nel programma ricco di eventi dello Skatafashow, un progetto che nasce da un’idea di Cesko Arcuti. Questo spazio, gestito con passione e visione, è diventato un punto di riferimento per la musica, la cultura, il buon cibo e lo sport, creando esperienze indimenticabili. Con sedi già affermate a Nardò e Aradeo, Skatafashow arriva a Molfetta, pronto a portare nuova energia alla scena locale e a rendere la provincia barese un polo di condivisione, dove ogni incontro diventa un’opportunità per vivere emozioni autentiche."Skatafashow non è solo un locale, è un’esperienza da vivere, un luogo dove abbandonare la routine e dove l'egoismo del mondo mediatico lascia spazio alla bellezza della condivisione" afferma Cesko Arcuti, "La mia soddisfazione più grande è vedere come, in questi spazi, le persone possano vivere la loro quotidianità in maniera diversa, tra emozioni, gioia e allegria".Per info e prenotazioni contattare il numero 329 8781182.