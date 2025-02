Un riconoscimento speciale per il Bar Sociale “Alimenta”: la lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

LECCE - Grande emozione al Bar sociale “Alimenta: qualche giorno fa è stata recapitata la lettera di ringraziamento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’omaggio ricevuto, lo scorso 17 gennaio, dai baristi che gestiscono l’attività, un riconoscimento che ha emozionato e riempito di orgoglio tutto lo staff.Tutto è nato in occasione del 70° anno accademico dell’Università del Salento, cui il Presidente era stato invitato. Per rendere omaggio a questa visita speciale, i baristi del bar sociale Alimenta hanno preparato una crostata artigianale con arance bio a km 0, decorata con i colori della bandiera italiana. Ma non solo: hanno voluto accompagnarla con lettere scritte a mano, piene di dediche e pensieri sinceri, in cui hanno espresso la gioia del poter partecipare ogni giorno alla vita sociale della città grazie al percorso di formazione-lavoro intrapreso da ottobre presso il bar.Un piccolo dono, ma carico di significato, che il Presidente non ha affatto sottovalutato.Alimenta infatti non è un semplice bar. È un luogo di inclusione e di speranza, in cui ogni giorno undici baristi con disabilità fisiche e cognitive mettono in campo passione, talento e voglia di riscatto. È un progetto di economia civile promosso dalla Rete Sale della Terra, nata per costruire opportunità concrete di lavoro e autonomia per persone che la vita ha reso fragili. Qui, dietro ogni caffè servito, ogni dolce sfornato, c’è una storia di crescita e determinazione. Alimenta è la dimostrazione che l’inclusione non è solo un’idea, ma una realtà che può cambiare vite.Per celebrare questo momento memorabile, la “Crostata del Presidente” sarà disponibile per tutti presso il Bar sociale Alimenta: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30 e il sabato dalle 7:30 alle 14:30, in via Egidio Reale 61/a, a Lecce.