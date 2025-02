Monopoli, al Teatro Radar in scena ''Zanna bianca''

BARI - Un omaggio selvaggio e passionale ai romanzi di Jack London in scena al Teatro Radar di Monopoli per la Stagione Famiglie a teatro. Domenica 9 febbraio alle ore 18 in scena Zanna bianca. della natura selvaggia, diretto da Francesco Niccolini e Luigi D’elia.

Una storia ambientata nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, dove una lupa con chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca.

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta. Ma se cinque anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico a partire da 8 anni.

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro, ridottissima 4 euro per i possessori della Radar Junior Card, ritirabile gratuitamente al botteghino. I ticket sono disponibili al botteghino (via Magenta 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com.

La Stagione 2024.25 del Teatro Radar di Monopoli è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli.