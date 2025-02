Monopoli celebra l’amore con un emozionante spot di San Valentino

MONOPOLI - Monopoli si veste d’amore percon un suggestivo, arricchito dalle spettacolari immagini aeree realizzate con drone da. Il video è un vero e proprio, capace di coinvolgere e far emozionare, mostrando la città in tutto il suo splendore nel giorno più romantico dell’anno.

Un viaggio tra emozioni e paesaggi mozzafiato

"Racconto l’amore vero, quello che resta, e i protagonisti non possono che essere gli innamorati", spiega Giovanni Barnaba, che ha scelto Monopoli come sfondo ideale per questa narrazione poetica.

"Amare è il viaggio, non la meta" – continua il regista – e quale luogo migliore della mia Monopoli, una città dalle mille anime, capace di emozionare in ogni senso?

Il video cattura gli angoli più suggestivi di Monopoli, dai vicoli del centro storico al mare cristallino, offrendo un’esperienza visiva intensa e coinvolgente, accompagnata da un montaggio dal ritmo coinvolgente che esalta la magia del sentimento più bello di tutti.

Un regalo speciale per tutti coloro che credono nell’amore, ma anche un’occasione per mostrare al mondo la bellezza di Monopoli, in una veste romantica e senza tempo.

💕 Monopoli è pronta a far innamorare chiunque, ancora una volta. 💕