Multiculturita Summer Festival 2025: Francesco Renga e Cristiano De André tra i primi nomi ufficiali

CAPURSO - Il Multiculturita Summer Festival torna a Capurso per la sua XXIII edizione, portando come sempre grandi protagonisti della musica italiana sul palco allestito nella suggestiva cornice della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo. Le date da segnare in calendario sono 17, 18 e 19 luglio 2025, con due grandi artisti già confermati: Francesco Renga e Cristiano De André. Ancora avvolto nel mistero il nome del terzo ospite.

Francesco Renga il 17 luglio con “Angelo-Venti”

Il festival si aprirà il 17 luglio con Francesco Renga, che farà tappa a Capurso con l’unica data pugliese del suo tour “Angelo-Venti”, dedicato ai vent’anni di Angelo, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo 2005. Proprio questa sera, sul palco dell'Ariston, Renga proporrà un’anteprima speciale del tour, esibendosi in duetto con i Modà.

Angelo è una canzone molto speciale per l’artista, dedicata alla figlia Jolanda, nata dalla relazione con Ambra Angiolini. Dopo il trionfo a Sanremo, il brano conquistò il primo posto nelle classifiche italiane e divenne un grande successo radiofonico, entrando nella storia della musica leggera italiana.

Cristiano De André il 19 luglio con “De André canta De André – Best of Estate 2025”

Il 19 luglio sarà invece la volta di Cristiano De André, che arriverà a Capurso con lo spettacolo “De André canta De André – Best of Estate 2025”. L’artista, questa sera ospite a Sanremo per un duetto con Bresh sulle note di Creuza de mä, proseguirà poi il suo tour teatrale “De André canta De André – Best Of” fino a marzo, prima di lanciarsi nella versione estiva del progetto.

Considerato il vero erede del patrimonio musicale del padre Fabrizio De André, Cristiano porterà sul palco il meglio del repertorio del grande cantautore genovese, accompagnato dalla sua storica band:

Osvaldo di Dio (chitarre)

(chitarre) Davide Pezzin (basso)

(basso) Luciano Luisi (tastiere, già arrangiatore dei primi due volumi del progetto)

(tastiere, già arrangiatore dei primi due volumi del progetto) Ivano Zanotti (batteria)

Polistrumentista e artista versatile, Cristiano suonerà chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, regalando al pubblico un viaggio emozionante tra le melodie intramontabili di De André.

Biglietti già disponibili

I biglietti per i due concerti sono già disponibili in prevendita su Ciaotickets.it e nei punti vendita abituali.

Il Multiculturita Summer Festival 2025 è organizzato in collaborazione con il Comune di Capurso.

🔹 Info e contatti

📞 080.512.76.45

📩 info@multiculturita.it