Monopoli e Benevento si annullano: 0-0 al "Vigorito" nella 25ª giornata di Serie C

FRANCESCO LOIACONO - Nel match valido per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli strappa un pareggio a reti inviolate contro il Benevento al "Ciro Vigorito". Una sfida combattuta ma priva di gol, con occasioni da entrambe le parti e un equilibrio che ha caratterizzato l'intera partita.

Primo tempo equilibrato

Il Benevento parte aggressivo e al 13' sfiora il vantaggio con Lamesta, che per poco non riesce a concretizzare una buona occasione. La risposta del Monopoli arriva al 22' con Viteritti, il cui tiro insidioso sfiora la rete avversaria. Al 35' Lanini, di testa, non riesce a indirizzare bene il pallone verso la porta, lasciando il punteggio invariato.

Secondo tempo senza reti, ma con tante emozioni

Nella ripresa, al 4', Simonetti ha una buona opportunità per i padroni di casa, ma il suo destro termina fuori. All'11' Manconi si rende pericoloso per il Benevento, ma senza riuscire a segnare. Il Monopoli risponde al 25' con Battocchio, che sfiora il gol con un tiro insidioso. Al 33' Perlingieri spreca una grande occasione per il Benevento da posizione favorevole. L'ultima emozione del match arriva al 41' con Bulevardi che, con una spettacolare rovesciata al volo, va vicino a un gol da cineteca, senza però trovare la rete.

Classifica sempre più serrata

Con questo pareggio, il Monopoli sale a 48 punti, raggiungendo il Cerignola in vetta alla classifica. Il Benevento, invece, si porta a 46 punti, condividendo la terza posizione con l’Avellino. Il campionato resta apertissimo, con le squadre in lotta per le posizioni di vertice e la promozione diretta ancora tutta da decidere.