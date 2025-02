Palmisano (M5S): 'Insieme al Villaggio Sos di Ostuni per sostenere i temi dell’infanzia e dei giovani'

A Bruxelles questa mattina l’europarlamentare ha accolto rappresentanti della struttura pugliese





"Il villaggio Sos di Ostuni è un‘eccellenza in Italia, e non solo, che da anni offre un servizio fondamentale per l’intera Puglia. Esempi virtuosi del genere vanno sostenuti nell’ottica di una collaborazione istituzionale sempre più incisiva per il territorio". Ha accolto così questa mattina a Bruxelles, l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano una delegazione del Villaggio Sos di Ostuni, in visita al Parlamento Europeo per un confronto sui temi dell’accoglienza e dell’infanzia.





Nella delegazione c’erano tra gli altri Sergio Montanaro (presidente Villaggio Sos Ostuni), Oronzo Camarda (componente dell’esecutivo nazionale) ed Emilio Vergati (componente del consiglio di amministrazione Villaggio Sos Ostuni). "È stata davvero una mattina interessante che mi ha permesso di conoscere ancora più da vicino quanto lavoro viene svolto all’interno della struttura ostunese. Dall’altra parte con piacere – ha aggiunto Valentina Palmisano – ho potuto mostrare alla delegazione alcune attività che si svolgono nel contesto europeo". "Ho accolto – ha concluso l’europarlamentare - l’invito del presidente Montanaro a dare sempre maggior sostegno a politiche che puntino al benessere dei giovani e dell’infanzia".





"Per il Villaggio Sos di Ostuni – ha sottolineato il presidente Montanaro – è stata una giornata piacevolissima perché abbiamo avuto la possibilità, grazie alla nostra concittadina l’europarlamentare Valentina Palmisano, di poter visitare di poter visitare il Parlamento Europeo: un’istituzione importantissima anche per noi cittadini. Durante la nostra visita interloquendo con altri europarlamentari e funzionari qui a Bruxelles abbiamo avuto l’apprezzamento e il riconoscimento del lavoro che Valentina Palmisano svolge in modo proficuo all’interno del Parlamento Europeo in favore dei cittadini. C’è una sintonia profonda tra il Villaggio Sos e l’impegno quotidiano della nostra concittadina ed europarlamentare. Volevamo ringraziarla per l’opportunità di oggi e dell’impegno che metterà in favore d temi come quello dell’infanzia".





"Mi associo ai ringraziamenti del presidente Montanaro a Valentina Palmisano e porto i saluti del direttivo nazionale. Penso – ha evidenziato Camarda – che in futuro si potranno creare sinergie importanti tra le attività che vengono svolte nel Parlamento Europeo con quelle del Villaggio Sos di Ostuni e nazionale. Sappiamo che possiamo contare sul suo impegno".