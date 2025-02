Nek, una serie di ristampe in vinile per celebrare la sua carriera

Dopo un inizio anno straordinario, con il successo e il riscontro televisivo come conduttore della quarta edizione di “Dalla Strada al Palco” (in onda in prima serata su Rai1), NEK riparte con NEK HITS – LIVE 2025, un’ attesissima serie di concerti tutti da cantare, previsti per questa estate in Italia e all’estero.

Per ripercorrere la sua carriera, per tutto il 2025 la sua discografia viene pubblicata album per album in vinile cristallo.

Il primo progetto ad uscire il 28 febbraio è proprio il suo album d’esordio del 1992, “Nek” che ha rappresentato l’inizio nella musica per il giovanissimo Filippo Neviani. Con il brano “Amami” ha conquistato il pubblico, avviando il percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei cantautori italiani più noti e apprezzati nel mondo.

"Nek" è in uscita il 28 febbraio in vinile cristallo, disponibile in pre-order da ora.