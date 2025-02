Noicàttaro: oasi Faunistica del Parco Comunale. Innamorato: “Una gestione all’insegna della tutela degli animali e dell’impegno sociale”

NOICATTARO - “Attenzioni e cure sempre maggiori nei confronti delle specie ospitate nell’oasi faunistica, ma anche impegno sociale e nuove opportunità: è questo l’obiettivo che vogliamo perseguire nella gestione dell’area all’interno del Parco Comunale”, così il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato che questa mattina ha visitato l’oasi faunistica del Parco Comunale insieme al vicesindaco e assessore alle Politiche Socio Sanitarie, Nunzio Latrofa e al presidente della Cooperativa Sociale “La Vigna Emmanuel”, Giorgio Cicciarella a cui è stata affidata la gestione dello spazio.“Le varietà di fauna ospitate nell’Oasi rappresentano un valore per la nostra comunità e un attrattore per quanti vogliano conoscere e scoprire specie di volatili, gallinacei e testuggini. Grazie a questa collaborazione, potremo contare su una migliore organizzazione e manutenzione dell’area destinata al ricovero degli animali: un’attenzione necessaria e giornaliera che richiede impegno e tempo per poter garantire la salvaguardia e l’incolumità delle numerose specie di animali protette. L’obiettivo è rendere questo spazio presto fruibile anche al pubblico”, spiega il sindaco.La cooperativa è il soggetto gestore individuato per l’affidamento del servizio di cura e manutenzione dell’area dell’oasi faunistica. L’amministrazione comunale, infatti, ha scelto di instaurare forme di collaborazione per l’esercizio di attività sociali privilegiando gli operatori economici del Terzo Settore.“L’obiettivo della cooperativa è determinato dall’inserimento lavorativo di soggetti che hanno terminato un percorso di recupero, per esempio per problematiche legate alle dipendenze, e possono guadagnare una maggiore autonomia attraverso opportunità lavorative come questa”, spiega il presidente Giorgio Cicciarella.“Abbiamo sottoscritto questa convenzione per le particolari finalità che la cooperativa persegue. Oggi vogliamo che questo luogo possa rappresentare un presidio di tutela del benessere degli animali ma anche il simbolo di un impegno sociale”, conclude il sindaco.