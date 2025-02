Manutenzione illuminazione in corso Cavour: sostituite 40 lampade

BARI - Proseguono i lavori di manutenzione dell’illuminazione pubblica in corso Cavour, dove sono in fase di sostituzione 40 lampade degli storici lampioni. L’intervento, finanziato nell’ambito della manutenzione ordinaria, prevede la sostituzione di lampadine fulminate o malfunzionanti con nuove luci a LED, mantenendo una “temperatura di colore” di 3.000 gradi Kelvin, in linea con le caratteristiche delle precedenti.Ad oggi, sono già stati completati i lavori su 27 lampioni non funzionanti nel tratto tra corso Vittorio Emanuele e via Dante. Nei prossimi giorni, le operazioni proseguiranno su ulteriori 13 lampioni, nel tratto compreso tra via Dante e il ponte di corso Cavour. Complessivamente, le nuove installazioni riguarderanno 40 lampadine su un totale di 93 lampioni presenti lungo il corso.L’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Abbiamo accolto con rapidità la segnalazione arrivata in Consiglio comunale dalla consigliera Micaela Paparella e disposto un intervento organico su corso Cavour, una delle strade commerciali più importanti della città. La scarsa illuminazione rendeva l’area meno vivibile e sicura. Con questi lavori, il nostro corso vivrà di nuova luce, garantendo una maggiore godibilità e sicurezza per residenti, commercianti e cittadini”.Gli ultimi interventi saranno completati non appena saranno disponibili i materiali necessari, permettendo così di restituire alla strada dello shopping un’illuminazione più efficace e uniforme.