Noicàttaro, Parco Urbano Polifunzionale. Innamorato: “Una nuova piazza per potenziare i servizi collettivi alla comunità”

BARI - Manca poco alla conclusione del cantiere del nuovo parco urbano polifunzionale del Comune di Noicàttaro, opera strategica finanziata all’interno delle linee del PNRR “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 – Intervento 2.2 b” , per un importo di 3 milioni e 700 mila euro.Il progetto prevede la riqualificazione della superficie tra via Padre Alberto Pesce e via Madre Teresa di Calcutta, comparto di servizi 30 del Piano Regolatore, ovvero la zona identificabile come prossima al supermercato Famila, zona di recente sviluppo e in cui si stanno incrementando i servizi.Circa tre ettari destinati ad area mercatale, spazio plateatico, parcheggio, area concerti, servizi, punto ristoro, struttura per presidio della Polizia Locale e parco giochi per bambini. Particolare attenzione è stata rivolta ai materiali e alle tecnologie sostenibili, come la pavimentazione drenante e particolari sistemi di videosorveglianza e illuminazione.“Uno dei cantieri più importanti della nostra città volge al termine e ormai abbiamo cominciato il countdown per l’inaugurazione. In quest’area comincia già a delinearsi quella che sarà una nuova “piazza” dedicata agli eventi condivisi come fiere, sagre e grandi manifestazioni a cui si affiancheranno zone destinate a eventi per la comunità, concerti, svago, luna park e aree per il passeggio, incontro e relax. Dotiamo la città di un ulteriore spazio verde aggregativo, adattabile a usi diversi. Inoltre, trasferiremo definitivamente l’area mercatale in una nuova zona, conforme alle norme vigenti, che risponde alle esigenze degli operatori commerciali e dei cittadini, liberando le strade del centro. Un importante intervento volto a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e a potenziare i servizi collettivi nella nostra comunità”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.