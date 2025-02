Bari, approvato in giunta piano agevolazioni per il Tpl

BARI - La giunta comunale, su proposta dell’assessore Nicola Grasso e sulla base dell’istruttoria condotta dalla ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale, ha approvato al delibera contenente le tariffe concernenti il servizio di Trasporto pubblico locale e le agevolazioni tariffarie per il TPL rivolte a particolari categorie di utenza residente nel comune di Bari: pensionati a basso reddito under 65, over 65, invalidi civili e del lavoro, studenti di scuola media e universitari.“Anche per quest’anno il Comune ha scelto di continuare a sostenere la possibilità di accedere al servizio di trasporto pubblico con agevolazioni che vanno fino all’esenzione totale, per particolari situazioni di difficoltà - spiega l’assessore alle Aziende, Nicola Grasso -. Vogliamo che i cittadini, tutti, vivano il trasporto pubblico come un’opportunità quotidiana per gli spostamenti in città e con queste agevolazioni garantiamo a tutti l’accesso a un servizio quasi gratuitamente”.Sulla base di un corrispettivo annuo che il Comune riconosce all’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico, per un massimo 1.216.461,65, bilancio 2025, l’Amtab può erogare abbonamenti a tariffa agevolata a favore di categorie speciali, come di seguito riportate:a) invalidità superiore al 20% invece che al 33%b) gratuità totale degli abbonamenti annuali per gli invalidi di guerra cat. da I a III;c) gratuità totale degli abbonamenti annuali per gli invalidi del lavoro con invalidità compresa tra il 70% e il 100%;d) abbonamento annuale agevolato all’invalido civile, che ha diritto all’accompagnamento, compreso l’accompagnatore, rilasciato in funzione del reddito ISEE dell’invalido civile; e) conferma delle agevolazioni e delle gratuità in funzione del reddito ISEE per tutte le altre categorie d’invalidi;f) conferma degli abbonamenti mensili per le festività natalizie con gratuità per i minori. Sono confermate le agevolazioni per gli abbonamenti mensili e annuali per gli universitari, gli abbonamenti mensili e annuali per gli studenti, gli abbonamenti Over 65 per residenti e per i pensionati Under 65 con un reddito basso.Resta valida, anche per il 2025, la misura di incentivazione all’uso del Trasporto pubblico locale MUVT 365, che prevede la possibilità di accedere ad un abbonamento annuale al costo di 20 euro per tutti i cittadini residenti a Bari.