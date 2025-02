Olly rinuncia all'Eurovision 2025: al suo posto Lucio Corsi rappresenterà l'Italia

Con un annuncio ufficiale sui social, Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con la canzone "Balorda nostalgia", ha comunicato la sua decisione di non rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025. Questa scelta conferma le voci che circolavano nei giorni scorsi riguardo ai suoi dubbi sulla partecipazione al concorso europeo.

La decisione di Olly apre le porte a Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo con il brano "Volevo essere un duro". Sarà quindi il cantautore toscano a rappresentare l'Italia all'Eurovision, che si terrà a Basilea, in Svizzera, con la finale prevista per il 17 maggio 2025. Corsi si esibirà durante la prima semifinale il 13 maggio, per poi competere nella serata finale.

La partecipazione di Lucio Corsi all'Eurovision segna un'importante opportunità per l'artista, noto per il suo stile distintivo che fonde rock e musica folk. Nato a Grosseto nel 1993, Corsi ha già all'attivo diversi album apprezzati dalla critica e collaborazioni di rilievo. La sua canzone "Volevo essere un duro" ha conquistato il pubblico di Sanremo, posizionandosi al secondo posto con un margine di voti molto ristretto rispetto a Olly.

Nel frattempo, Olly ha confermato le date del suo tour, con una doppia tappa all'Eremo di Molfetta il 16 e 17 maggio 2025, coincidente con la finale dell'Eurovision. Questa scelta indica la volontà dell'artista di concentrarsi sui suoi impegni live e sul rapporto con i fan italiani.

La notizia della rinuncia di Olly e della conseguente partecipazione di Lucio Corsi all'Eurovision è stata accolta con entusiasmo sui social, dove molti fan hanno espresso il loro sostegno al cantautore toscano. Nonostante alcune voci che suggerivano la possibile partecipazione di Gabry Ponte con la hit dance "Tutta l'Italia", scelta come sigla dell'ultima edizione del Festival, la RAI ha confermato ufficialmente la presenza di Corsi come rappresentante italiano.

L'Eurovision Song Contest 2025 si preannuncia quindi un evento di grande interesse per il pubblico italiano, che seguirà con attenzione l'esibizione di Lucio Corsi sul palco europeo.