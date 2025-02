Olly rinuncia all'Eurovision: 'Ho bisogno di connettermi con ciò che mi sta accadendo'. Confermata la doppia tappa a Molfetta

MOLFETTA - Con un post su Instagram, Olly, fresco vincitore di Sanremo 2025, ha annunciato che non parteciperà all’Eurovision Song Contest. La sua scelta conferma la doppia tappa all’Eremo di Molfetta il 16 e 17 maggio 2025, giorno in cui si terrà proprio la finale della competizione europea.“Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’ perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco, io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio”, ha spiegato nel post.Olly ha poi aggiunto: “Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita. Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni. Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie”.Il cantante ha concluso il messaggio con un pensiero rivolto agli altri artisti: “Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi. Faccio un enorme in bocca al lupo a chiunque prenderà il mio posto: la musica in Italia è piena di artisti formidabili e il cast di quest’anno ne è la prova più sincera. Crederci sempre! Qualcosa sta cambiando ed è sotto agli occhi di tutti. Vi abbraccio e ci vediamo in tour”.La decisione di Olly ha già suscitato numerose reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, dividendo l’opinione pubblica tra chi comprende la sua scelta e chi avrebbe voluto vederlo rappresentare l’Italia sul palco internazionale.