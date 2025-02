Omaggio a Pepe Mujica: a Bari arriva il murale di Daniela Sersale

BARI - Il prossimo 1° marzo alle ore 10:00, presso il Parco Gargasole, a Bari, si terrà l'inaugurazione di un murale dedicato a Pepe Mujica – l’ex presidente dell’Uruguay - realizzato dall’artista Daniela Sersale. L'opera rappresenta un omaggio a una figura straordinaria, che continua a segnare la storia con il suo pensiero alternativo e la sua incrollabile lotta per la giustizia sociale.

Conosciuto come il “presidente più povero della storia”, Mujica incarna l’essenza della politica intesa come servizio per il bene comune. Da sempre combatte le disuguaglianze, devolvendo il suo stipendio ai più bisognosi e rifiutando i privilegi del potere. Il suo messaggio di umiltà e solidarietà risuona ancora oggi come un faro di speranza, in un'epoca dominata dall’avidità e dall’individualismo.

Il nuovo murale non rappresenta solo un tributo al Mujica politico e rivoluzionario, ma anche al suo lascito morale: un’ispirazione per le nuove generazioni affinché comprendano che la politica può e deve rappresentare uno strumento per la felicità collettiva, in primis in favore dei più deboli.

L’iniziativa è promossa dalla comunità del parco Gargasole - di cui fa parte Retake Bari, associazione impegnata nella valorizzazione degli spazi urbani e nella crescita della comunità.

“Con questo progetto celebriamo una figura che, pur appartenendo a un tempo di valori autentici, è ancora tra noi e continua a tracciare un sentiero di autenticità e resistenza per il futuro. Appuntamento sabato primo marzo nel nostro scrigno di biodiversità: quel parco Gargasole che rappresenta un esempio di rinascita per tutti i luoghi abbandonati e degradati d’Italia, e che si arricchisce di una nuova opera in favore della cittadinanza” – dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.