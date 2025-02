Omicidio a Galatone: pensionato ucciso con un oggetto contundente

GALATONE - Tragedia a Galatone, in provincia di Lecce, dove un pensionato di 66 anni, Sebastiano Danieli, è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto in una campagna, con una profonda ferita alla testa, probabilmente causata da un oggetto contundente.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe un possibile movente legato a dissidi per i confini del terreno dove è stato ritrovato il cadavere. Il corpo senza vita dell'uomo è stato notato da un automobilista di passaggio lungo una stradina adiacente alla proprietà, delimitata da un basso muretto a secco. L'uomo ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto per avviare le indagini.

Sul luogo del delitto sono giunti il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi e il sostituto procuratore di turno Rosaria Petrolo, insieme al medico legale e ai carabinieri del nucleo investigativo di Lecce, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'omicidio.

Le indagini sono in corso per individuare il responsabile dell'efferato crimine e chiarire i contorni della vicenda. Maggiori dettagli emergeranno nei prossimi giorni, con l'analisi degli indizi raccolti e l'eventuale identificazione di testimoni o sospettati.