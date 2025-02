Ordini degli Infermieri della Puglia: Pierpaolo Volpe eletto Presidente del Coordinamento regionale

TARANTO - Martedì 11 febbraio 2025 si è costituito il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche della Puglia, la cui assemblea ha eletto all’unanimità Pierpaolo Volpe Presidente regionale degli OPI pugliesi. Un importante riconoscimento per il presidente dell’OPI Taranto, che premia l’impegno messo in campo ormai da anni a favore della professione infermieristica, teso a rafforzare il ruolo degli infermieri in ambito sanitario.Presidente regionale: Pierpaolo Volpe;Vicepresidente: Paola De Biase;Tesoriere: Saverio Andreula;Segretario: Giuseppe Papagni.“Ringrazio vivamente i Presidenti degli Ordini della Puglia per aver riposto in me una fiducia incondizionata per l’assunzione di un ruolo così importante e delicato che ha riflessi sulla Sanità pugliese -afferma il neo eletto Pierpaolo Volpe-. Per gli Ordini della Puglia è un momento importante per tanti motivi, in primis per la presenza in Federazione nazionale di due colleghi Presidenti, Saverio Andreula e Marcello Antonazzo, ma anche per aver costituito, con una unione di intenti, il Coordinamento regionale -sottolinea Volpe-. La Regione Puglia è strategica per tutto il Paese, per questo avere due Presidenti espressione del territorio non può che essere un valore aggiunto per la Professione infermieristica e per tutto il Sistema sanitario”.A proposito della sua elezione, Volpe aggiunge. “Il ruolo di Presidente del Coordinamento regionale è una sfida che ho accettato molto volentieri non solo per l’esperienza maturata in questi anni prima come Consigliere dell’Ordine dal 2009 e poi come Presidente dal 2020, ma anche perché posso contare sulla competenza e esperienza degli altri Presidenti pugliesi, tra cui il Presidente di Foggia, Michele Del Gaudio che unitamente ai Colleghi Presidenti Andreula e Antonazzo hanno costruito la storia della Professione in Puglia”.