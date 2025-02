Francavilla Fontana, incontro con il Consorzio Imprese Riunite sul trasporto pubblico locale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Lunedì 10 febbraio l’Assessore Sergio Tatarano e i tecnici di STP Brindisi hanno incontrato gli imprenditori Alessio Incalza e Emanuele Sternativo, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consorzio Imprese Riunite, per programmare il potenziamento del trasporto pubblico locale nella zona PIP. - Lunedì 10 febbraio l’Assessore Sergio Tatarano e i tecnici di STP Brindisi hanno incontrato gli imprenditori Alessio Incalza e Emanuele Sternativo, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consorzio Imprese Riunite, per programmare il potenziamento del trasporto pubblico locale nella zona PIP.





"Quando abbiamo deciso di rinnovare il sistema di trasporto pubblico – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – ci siamo resi conto che la più importante area produttiva cittadina era sprovvista di una opportuna copertura. È importante fornire una alternativa al mezzo privato per raggiungere il posto di lavoro e le numerose attività commerciali che sono collocate in zona PIP. Per questo siamo al lavoro con STP e con gli imprenditori per definire soluzioni efficaci in grado di colmare le carenze del servizio pubblico".





L’Amministrazione Comunale e STP al termine dell’incontro si sono impegnate ad istituire sei nuove fermate disposte in punti strategici della zona Pip e ad installare una nuova pensilina. È sul tavolo, inoltre, l’ipotesi di adozione di alcuni sgravi per le aziende che incentiveranno i propri dipendenti ad utilizzare il bus urbano.





"Nel rilancio del servizio di trasporto pubblico – prosegue l’Assessore alla mobilità sostenibile Sergio Tatarano – la zona Pip assume una funzione strategica su cui occorre concentrare i nostri maggiori sforzi organizzativi. Nella giornata di lunedì siamo stati accolti dagli imprenditori con richieste molto concrete che potremo soddisfare. Ci auguriamo che questi ulteriori correttivi diano i frutti che già abbiamo iniziato a vedere in questi primi mesi, in cui ad esempio si sono registrati abbonamenti che mancavano da anni nella nostra città. Occorre insistere in questa sfida in cui anche la disponibilità di mezzi più moderni e funzionali sarà un elemento di grande aiuto".





Le novità per la zona Pip non si limitano al trasporto urbano. È in programma, infatti, l’installazione della segnaletica stradale con la nuova toponomastica, mentre i tecnici comunali sono al lavoro per risolvere le problematiche che riguardano l’illuminazione pubblica.





"Il tema del trasporto pubblico nella zona Pip – conclude l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – è di vitale importanza. Grazie ad un sistema efficiente è possibile rafforzare i collegamenti con il centro cittadino favorendo l’accesso non solo dei lavoratori, ma anche di potenziali clienti che non possono ricorrere ad altri mezzi di trasporto. Si tratta di un tassello che si inserisce nel percorso di rinnovamento dell’area che parte dalla variante cui stiamo lavorando e arriva agli aspetti della vita quotidiana di imprenditori, lavoratori e semplici cittadini".