Oria, domenica 23 febbraio corso BLSD a numero chiuso per le manovre di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore automatico esterno

- Proseguono le interessanti iniziative nella città di Oria: domenica 23 febbraio 2025, a partire dalle ore 08:30 in via Latiano n°200, si terrà un corso BLSD a numero chiuso per le manovre di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore automatico esterno. Il corso è a cura di Croce Bianca Oria.