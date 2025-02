Unomattina racconta Sanremo

''Unomattina" dedicherà una programmazione speciale alla settimana del Festival di Sanremo, come ogni anno, aprendo la rassegna del day time per raccontare l'evento più seguito della televisione italiana. Da lunedì 10 a lunedì 17 febbraio alle 8.30 su Rai 1, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla guideranno il pubblico attraverso il prima e il dopo Festival, affiancati dal pianoforte del maestro Agostino Penna e da un parterre d'eccezione composto da giornalisti, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Gli inviati Domenico Marocchi e Massimo Tosi seguiranno il Festival direttamente dal cuore dell'evento offrendo collegamenti in diretta, servizi esclusivi e sorprendendo gli artisti con i divertenti gadget firmati Unomattina, mentre la new entry Carolina Rey sarà impegnata in dirompenti incursioni in teatro, alla ricerca del conduttore Carlo Conti e degli altri protagonisti, per svelare al pubblico curiosità e aneddoti.

In studio si commenteranno le canzoni in gara e le tendenze culturali e di costume legate alla manifestazione, grazie ai numerosi contributi filmati che ripercorreranno i momenti più significativi del Festival. Antonia Varini seguirà invece l’evento dal punto di vista dei social, con particolare attenzione alla gara parallela del Fantasanremo, senza tralasciare lo sguardo sull’attualità che caratterizza il programma.