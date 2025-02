Oropan S.p.A.: presentati i risultati del progetto di promozione della salute "NutriAMO il Cuore"

ALTAMURA – Oropan S.p.A., azienda leader nella panificazione e nei prodotti da forno, conferma il suo impegno per la salute e il benessere dei lavoratori attraverso il progetto NutriAMO il Cuore, volto a ridurre il rischio cardiovascolare nei dipendenti grazie a interventi mirati su alimentazione, attività fisica e stili di vita salutari.

L’iniziativa, promossa dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) della ASL di Bari in collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), ha coinvolto 74 lavoratori di Oropan, di età compresa tra i 40 e i 69 anni, senza precedenti eventi cardiovascolari. Lo studio ha analizzato parametri chiave come pressione arteriosa, colesterolo, glicemia e abitudini di vita, fornendo ai partecipanti un profilo di rischio personalizzato.

I dati raccolti evidenziano un quadro positivo: il 97% dei partecipanti presenta un basso rischio cardiovascolare. Per tutti è stata predisposta una nota informativa trasmessa ai medici di base e verrà offerta la possibilità di accedere a un counseling nutrizionale personalizzato.

"Promuovere il benessere aziendale è essenziale per la salute delle persone e per la crescita sostenibile della nostra impresa", ha dichiarato Lucia Forte, Amministratore Delegato di Oropan S.p.A. "Continueremo a investire nella prevenzione e nella sicurezza per garantire un ambiente di lavoro sano e positivo."

Oropan S.p.A., fondata nel 1956 ad Altamura, è oggi un punto di riferimento nel settore della panificazione, con una produzione annuale di 17 milioni di kg di pane e una presenza in oltre 2.400 punti vendita in Italia e 25 Paesi esteri. L’azienda coniuga tradizione e innovazione, con un’attenzione costante alla sostenibilità, all’inclusione e al benessere dei propri dipendenti.