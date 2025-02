Mobilità sostenibile, M5S chiede di dotare le residenze universitarie gestite da ADISU di biciclette e monopattini

I consiglieri del M5S Rosa Barone, Grazia Di Bari, Cristian Casili e Marco Galante (capogruppo) hanno depositato una mozione per chiedere di dotare le residenze universitarie di ADISU Puglia di biciclette, monopattini e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. I consiglieri del M5S Rosa Barone, Grazia Di Bari, Cristian Casili e Marco Galante (capogruppo) hanno depositato una mozione per chiedere di dotare le residenze universitarie di ADISU Puglia di biciclette, monopattini e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.





"Abbiamo visitato ieri le residenze foggiane gestite da Adisu Puglia - dichiarano le consigliere Barone e Di Bari - e ci siamo confrontate con gli studenti sui loro progetti per il futuro, ma anche sulle criticità e i sacrifici che fanno tutti i giorni per inseguire i loro sogni. È stato un momento di arricchimento per cui ringraziamo questi ragazzi. Per rendere più facili gli spostamenti in città sarebbe utile dotare le residenze universitarie, che già hanno le rastrelliere, di biciclette e monopattini a disposizione degli studenti. Una richiesta che abbiamo subito accolto. Dobbiamo promuovere la mobilità sostenibile, nell’ottica anche della tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Per questo nella mozione chiediamo anche di divulgare per il tramite di Adisu Puglia la cultura della mobilità sostenibile ed in particolare i vantaggi che potrebbero offrire ciclo pedonalità e mobilità individuale, promuovendo campagne di informazione che coinvolgano tutti gli studenti".