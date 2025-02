Orsara di Puglia, un “Carnevale Galattico” con la sfilata per le vie del borgo

Orsara di Puglia si prepara a vivere un “Carnevale Galattico”, in cui piccoli e grandi avranno modo di vivere un bel momento di allegria, condivisione e divertimento indossando maschere colorate e lanciando coriandoli e stelle filanti. I giovani partecipanti al progetto “Galattica Orsara”, insieme a tutte le associazioni del paese, hanno organizzato sabato 1 marzo 2025, a partire dalle ore 15.30 presso Madonna della Neve, una sfilata per le vie del borgo che si concluderà con una festa finale per bambini ed adulti presso il Centro Anziani. L’ingresso è gratuito. Per l’occasione, i ragazzi di “Galattica Orsara”, con le varie associazioni coinvolte, stanno realizzando anche dei carri di Carnevale che sfileranno insieme al corteo cittadino.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Orsara di Puglia che in qualità di ente capofila ha promosso il progetto “Galattica Orsara” gestito dalla cooperativa sociale Medtraining, con l’obiettivo di accompagnare i giovani del territorio verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l'autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali. Il progetto “Galattica Orsara” è quindi un’iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. Per info e prenotazioni: galattica.orsara@gmail.com - tel. 351.2451333