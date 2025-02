Roberto Ciufoli arriva a Bari con lo show ''The Man Jesus''

BARI - Roberto Ciufoli porta per la prima volta in Italia The Man Jesus, monologo del celebre drammaturgo britannico Matthew Hurt. In questo spettacolo in cui Ciufoli affronta una delle sfide attoriali più intense e affascinanti, dà voce e corpo a una moltitudine di personaggi, trasformandosi con abilità camaleontica per raccontare la vita di Gesù attraverso le parole di coloro che lo hanno incontrato: Maria, Giovanni Battista, Giuda, Ponzio Pilato, Barabba e molti altri.

L’evento andrà in scena giovedì 6 marzo alle ore 20:30 presso il Teatro AncheCinema di Bari e venerdì 7 marzo alle ore 20:30 presso il Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti, nell’ambito della stagione di prosa 2025, promossa da AncheCinema in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti.

Sotto la regia di Maurizio Panici, con le musiche curate da Papa Dj e i costumi di Sandra Cardini, Ciufoli si immerge in un viaggio teatrale potente e coinvolgente, dove la narrazione si snoda in un continuo alternarsi di prospettive. Il testo, tradotto per l’occasione da Jacopo Rosso Ciufoli, offre un punto di vista inedito: non è la vita di Gesù a essere raccontata in modo diretto, ma attraverso le voci di chi gli è stato accanto, rendendo la sua figura una presenza luminosa che si riflette sugli altri. Un'interpretazione magistrale, arricchita da un uso suggestivo di luci e videoproiezioni, che amplificano il coinvolgimento emotivo del pubblico.

Prodotto da Ergo Sum Produzioni, The Man Jesus è uno spettacolo imperdibile, capace di coniugare profondità narrativa e grande talento interpretativo, portando sulla scena un Roberto Ciufoli in una veste inedita e sorprendente.